Sahipli köpekler, sokak hayvanları için yarıştı

Pamukkale Belediyesi ile Sempati Hayvanları Koruma Derneği'nin işbirliğinde, Kınıklı Mahallesi'ndeki AKUT Parkı'nda Pati Festivali düzenlendi. Sokak hayvanlarının tedavisi ve mama ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenen etkinlik, çok sayıda hayvan severe ev sahipliği yaptı. Sokak hayvanlarına destek olmak amacıyla, çok sayıda evcil hayvan sahibinin katıldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. Birbirinden sevimli köpekler, sahiplerinin giydirdiği ilginç kıyafetlerle ilgi odağı oldu. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamayı da amaçlayan etkinlikte, aileleriyle birlikte festivale katılan çocuklar, köpekler ile yakından ilgilenerek oyunlar oynadı. Festivalde sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için de stant açılarak başvurular kabul edildi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen Pati Festivali, hayvan severleri bir araya getirdi. Sokak hayvanlarına mama ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla düzenlenen renkli etkinlikte, sahiplerinin özenle süslediği 50 köpek, güzellik yarışmasında birinci olabilmek için yarıştı.

STİL YARIŞMASI İLGİ ÇEKTİ

Etkinlik kapsamında 3 farklı kategoride güzellik yarışması da düzenlendi. Hayvanseverlerin ilgiyle takip ettiği yarışmaya katılmak isteyenler, sahibi oldukları köpekleri özenle süsledi. 50 köpeğin katıldığı güzellik yarışmasına katılan sevimli köpekler, hazırlanan podyum üzerinde sahipleri eşliğinde yürüyerek birinci olmak için yarıştı. İlgi odağı olan yarışmada vatandaşlar köpeklerin bol bol fotoğraf ve videolarını çekti.

'HAYVAN SEVGİSİNİ ÇOCUKLARA AŞILAMALIYIZ'

Pati Festivali'nin açılışında konuşan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sokak hayvanları için farkındalık yaratmak amacıyla projeler üretmeye devam edeceklerini belirterek, “Doğal ortamda hayvan dostlarımızla birlikte eşit birer paydaşız. Bu konuda farkındalık yaratmak çok önemli. Hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılamalıyız. Tedavi ihtiyacı olan sokak hayvanlarına yardımcı olabilmek ve gıda yardımı yapabilmek için bu organizasyonu düzenledik. Etkinliğimize katılan ve bize destek olan herkese teşekkür ederiz." dedi.