Sahipsiz Çiftlik Hayvanlarına Yuva Olan Barınak

Sibel Çağlar’ın İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde kurduğu çiftliğe girince, insanın aklına önce Bremen Mızıkacıları masalı geliyor. Tıpkı sahipleri için artık bir yük haline gelince kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalan masaldaki at, eşek, köpek ve kedi gibi, bu çiftlikte de kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışan hayvanlar var. Fakat hem sayıları hem de türleri, masalda anlatılandan çok daha fazla. Ayrıca Sibel Çağlar gibi bir destekçileri var.

Türkiye’nin ilk ve tek kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağında, at, eşek, inek, koyun, keçi, tavşan, domuz, kedi, köpek, ördek, kaz, tavuk, horoz gibi hayvanlar bir arada yaşıyor. Toplam sayıları 700’ü buluyor. Çağlar, onlardan “çocuğumuz” diye bahsediyor ve ekliyor: “3,5 yaşındaki kızım Elif Ece, kendinden büyük olanlara abi ya da abla diye sesleniyor. Kendinden küçük olanları kardeşi olarak görüyor.”

Engelli, ölüme terk edilmiş hayvanlar

Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe bir yaşam süren Çağlar, önce Ankara’da sokak hayvanları için bir klinik açmış. Çağlar daha sonraki süreci VOA Türkçe’ye şöyle anlattı: “Klinik 2,5 yıl faaliyet gösterdi. Bu süre içinde hepsi engelli olan yaklaşık 140 hayvan kapımıza bırakıldı. Kimi kördü, kimi üç bacaklıydı. Daha sonra 1,5 dönümlük bir arazi kiraladım. Bu kez, hayvanların sayısı daha da arttı. Eşekler gelmeye başladı. Kaza geçirmiş gebe bir inek bulup kurtardık. Yavrusunu doğurunca ineklerimiz de oldu. Bunun üzerine beş dönümlük başka bir yer kiraladık. Ama Ankara’nın soğuk iklimi çok uygun değildi. Bir de oradaki çiftlik heyelan nedeniyle istimlak edilince, buraya geldik.”