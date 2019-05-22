Sahipsiz doberman yavrusu barınağa teslim edildi

Kemer ilçesinde Hükümet Konağı otoparkında korku içinde saklanmaya çalışırken bulunan sahipsiz doberman yavrusuna bir adliye personeli sahip çıktı. Doberman, belediye görevlileri tarafından barınağa götürüldü.

Sabah saatlerinde Kemer Adliyesi’ndeki görevinin başına gelen Mustafa Kemal Tokgöz, otomobilini park ettikten sonra otların arasına saklanmaya çalışan korku içindeki doberman yavrusunu gördü. Saldırgan olmadığı görülen ve kendisinin sevilmesine tepki göstermeyen doberman yavrusuna su ve mama veren Mustafa Kemal Tokgöz, Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi’ni arayarak yardım istedi. Kısa süre içinde gelen görevlilerin tasma takmasına da tepki göstermeyen doberman, barınağa götürüldü.

Edinilen bilgiye göre bulunan kayıp hayvanlar bir hafta sahibinin çıkması ihtimaline karşı koruma altına alınıyor, daha sonra eğer kısırlaştırılmamış ise kısırlaştırılarak sahiplendirmek üzere duyuru yapılıyor. Kemer Adliyesi otoparkında bulunan doberman yavrusunun henüz 1 yaşından küçük olduğu belirtiliyor.



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