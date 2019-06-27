HABER

Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı sahil ve kıyı emniyetini harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 06:49 | Son Güncelleme

Sarıyer Tarabya sahilinde, oturma bankının üzerinde erkek elbisesi ve ayakkabısını gören vatandaşlar, boğulma ihbarında bulundu.

Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı sahil ve kıyı emniyetini harekete geçirdi

Sarıyer Tarabya sahilinde, oturma bankının üzerinde erkek elbisesi ve ayakkabısını gören vatandaşlar, boğulma ihbarında bulundu. İhbar üzerine sahil güvenlik ve kıyı emniyeti yaklaşık 3 saat denizde arama yaptı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer Tarabya Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, sahildeki oturma bakının üzerinde, uzun süre duran erkek elbisesi ve ayakkabılarını görünce ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önce araştırma yaptı. Elbise ve ayakkabın sahibi çıkmayınca polis, denize düşme yada boğulmaya karşı durumu sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, denizde aramaya başladı. Sahil güvenlik filika ile kıyı emniyeti de tekne ile saatlerce denizde kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik kamerası çalışması yaptı.
Elbise sahibinin denize mi düştüğü yoksa yüzme amacıyla suya girip boğulduğu konusunda kıyı emniyeti ile sahil güvenlik çalışma yaptı. Ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ara verdi.

Sahipsiz elbise ve ayakkabı ihbarı sahil ve kıyı emniyetini harekete geçirdi

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
Otomobil engelli motosikletine çarptı: 1 ölü 1 yaralıOtomobil engelli motosikletine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Evinden kötü koku gelen kişi, asılı halde ölü bulunduEvinden kötü koku gelen kişi, asılı halde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Trump çok ağır konuştu: Bencil ve aptallar

Trump çok ağır konuştu: Bencil ve aptallar

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Denizin ortasında bayılan adamın imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Adana'da termometreler 42 dereceyi gördü

Adana'da aşırı sıcaklar vatandaşları bunalttı

Marmaray'daki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü!

Marmaray'daki arıza paniğe yol açtı

Sevgilisi uğruna 3 çocuğunu bıraktı, onlarca kişiyi dolandırıp kaçtı

Böyle baba olmaz olsun!

Üst geçitten kopan parça kadının üzerine böyle düştü

Kadın büyük şok yaşadı

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca bana ilgi duyduğunu sandım

Taciz şüphelisinden pes dedirten sözler: Kız bakınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.