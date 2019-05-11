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Sahipsiz eşek doğurdu, çocuklar yardımcı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesi Karabekir Mahallesi'nde sokakta oynayan çocuklar, sahipsiz eşeğin doğum yaptığı sırada yanından ayrılmadı, yardımcı olmaya çalıştı.

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesi Karabekir Mahallesi'nde sokakta oynayan çocuklar, sahipsiz eşeğin doğum yaptığı sırada yanından ayrılmadı, yardımcı olmaya çalıştı.

Oltu'nun Karabekir Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, boş bir arazide sahipsiz eşeğin doğum yapmaya başladığını gördü. Cumhuriyet Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Emirhan Tanyeli (13) ve arkadaşları kollarına poşet geçirerek eşeğin doğumuna yardımcı oldu. Eşek, dünyaya getirdiği yavrusunu yalarken, çocuklar o anları görmenin mutluluğunu yaşadı. Eşeğin doğum yapması sırasında yardımcı olduklarını söyleyen Emirhan Tanyeli, "Veteriner olmayı hiç düşünmüyordum. Şimdi bu alanda yeteneğim olduğunu gördüm. Bugünden sonra veteriner olmayı düşünebilirim" dedi. Sahipsiz eşek ve yavrusuna sahip çıkan çocuklar, onların bakımlarını yapacaklarını söyledi.

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