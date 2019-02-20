Sahipsiz gezinen atlar görenleri şaşırttı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE kent merkezinde, yol ortasında sahipsiz gezinen at ile yavrusu, şaşkınlığa neden oldu.
Cevdet Sunay ile Palalı Süleyman Caddesi'nin kesiştiği kavşakta sabah saatlerinde başıboş gezen at ile yavrusu, görenleri şaşırttı. Araç sürücüleri, yolun ortasında ilerleyen at ve yavrusuna yol verirken, hayvanları rahatsız etmemek için korna bile çalmadı. Palalı Süleyman Caddesi üzerinden Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ne dönen atlar, bu istikamette yollarına devam etti.
Vatandaşlar o anları cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı.
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