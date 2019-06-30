Sahipsiz Hayvanların Gönüllü Koruyucuları

Kimi hemşire, kimi avukat, kimi emekli, kimi de polis… Hepsi farklı mesleklerden, farklı görüşlerden. Onları bir araya getiren, hayvan sevgisi. Buca Dayanışma Sahipsiz Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (Buca Day) üyeleri ve onlara eşlik eden gönüllüler, haftada üç gün sokaklara ve ormanlık araziye bırakılan köpekleri besliyor.

Bütün hafta boyunca mesai yapan gönüllüler, Pazar günü izin yapmak yerine sabahın erken saatlerinde arabalarına yükledikleri kuru ekmekler, yemek atıkları, konserveler, et ve tavuklarla papara adını verdikleri mamayı hazırlıyor.

Ekip, yılların verdiği tecrübeyle adeta bir fabrika disiplininde işe girişiyor. Biri su taşırken, bir başkası etleri ve tavukları haşlıyor. Bir diğeri konserveleri açıyor, bazıları da kocaman leğenlerde ekmekleri parçalamaya başlıyor.

Buca Belediyesi’nin gönüllülere tahsis ettiği eski şantiye binasında hummalı bir çalışma yürütülüyor. Kolay değil, ciddi bir fiziksel güç ve emek gerektiriyor. Hayvan severler mamaları hazırlarken, şantiyede yaşayan köpekler de paylarına düşeni alıyor.