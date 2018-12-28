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Sahipsiz kedilerin Fadime annesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Fadime Bastık, 12 yıldır hayırseverlerden topladığı yardımlarla sokak kedilerini besliyor - Fadime Bastık: "Kediler benim birinci dostum, gönüllü olarak onlara bakıyorum. Huzurlu olmak için kedilere bakıyorum. Karınları doyuyor, mutlu oluyorlar, seviniyorlar, sağlıklı oluyorlar, oynuyorlar ve ben de mutlu oluyorum"

FİKRET KAVĞALI - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Fadime Bastık, hayırseverlerden topladığı yardımlarla 12 yıldan beri sahipsiz kedilerin bakımını üstleniyor.

Çevresinde 'kedilerin Fadime annesi" olarak bilinen yaşlı kadın, yardımseverlerden topladığı yiyeceklerle her gün İskenderun sokaklarında gezerek kedilere yiyecek dağıtıyor.

Bazı sokak ve caddelere kedilerin barınabilmesi için karton kafesler bırakan Fadime Bastık, kedilerin temizlik başta olmak üzere diğer bakımlarını da yapıyor.

Bastık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce lokantalarda çalıştığını son 12 yıldır ise işe gitmeyerek kendisini kedilere adadığını söyledi.

İlçe sakinlerinden olumlu tepkiler aldığını belirten Bastık, "12 yıldan beri kedilere bakıyorum mutlu oluyorum, hayatımdan memnunum. Hayırsever insanlardan topladığım yardımları onlara yiyecek alıyorum. Hayvan sevgisi insanı bırakmıyor, her zaman ilerliyor." diye konuştu.

Sahipsiz kediler için tüm gün uğraştığını çoğu zaman eve sabaha karşı geldiğini ifade eden Bastık, "Geçen yıl bütün yaz kedilerin yanında yattım. Evime gelmedim. Köpekler kedilere zarar vermesin diye bütün yazı sahil kenarında geçirdim. 5 yavrunun annesini köpekler öldürmüştü. Küçük yavrularda yetim kaldı. Ben de dayanamadım onların yanında kaldım." dedi.

Öğrenciler, emekliler, iş yerleri ve hayırseverlerin kedilere yiyecek alması için kendisine yardım ettiğini dile getiren Bastık, kedileri salam, tavuk kırıntısı, ciğer, ve kuru mama ile beslediğini aktardı.

Kedilerle güzel zaman geçirdiğini anlatan Bastık, şunları dile getirdi:

"Komşu hayatım, televizyon hayatım yok sadece bu kediler var. Hayatımda bu kedilerden başka kimsem yok. Yalnızlığa alıştım. Bu yaştan sonra yapılacak bir şey yok, bunlarla huzurlu oluyorum. Kedilerin karnı doydu mu ben nerede olsam yerim. Ama bu hayvanlar her yerde yiyemez. Ben bu kedilerin sayesinde ayaktayım."

Hasta olan veya yaralanan kedileri veterinere götürerek tedavi ettirdiğini dile getiren Bastık, düzenli olarak 50-60 kadar sahipsiz kediye baktığını bu sayının zaman zaman arttığını kaydetti.

Sokak kedilerinin kendisini tanıdığını ve onu gördüklerinde sevgi gösterisinde bulunduklarını aktaran Bastık, "Kediler benim birinci dostum, gönüllü olarak onlara bakıyorum. Huzurlu olmak için kedilere bakıyorum. Karınları doyuyor, mutlu oluyorlar, seviniyorlar, sağlıklı oluyorlar, oynuyorlar ve ben de mutlu oluyorum. Kedilere bir zarar geldiğinde çok üzülüyorum, durmadan ağlıyorum." diye konuştu.

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hatay iskenderun

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