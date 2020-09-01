Sahipsiz köpek, yaralı sandığı tiyatro oyuncusundan ayrılmak istemedi

İzmit’te düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri iç ısıtan görüntülere sahne oldu. İzmit Belediyesi tarafından Kent Meydanında düzenlenen etkinliklerde sahne alan İzmit Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen “Kuvayi Milliye Destanı” isimli oyun alanda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Oyun sırasında tiyatro ekibinden bir oyuncunun yaralı rolünde yerde yattığı sırada alana giren bir köpek, oyuncunun boynuna yatarak yardımcı olmaya çalıştı.

Yerde rol gereği yatan oyuncu ise ilk etapta şaşırsa da köpeğin kendisine gösterdiği ilgi sonrasında tebessüm etti. Köpeğin arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını gören ekipteki diğer oyuncular da rollerini bir kenara bırakarak köpeği sevmeye başladı. Bir süre sonra görevliler tarafından köpeğin alanın dışına alınmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

(İHA)

