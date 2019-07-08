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Sahipsiz köpeklere parazit bakımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Uludağ’daki sahipsiz köpeklerin hastalanmaması için ilâçlama yaptı.

Sahipsiz köpeklere parazit bakımı

Osmangazi Belediyesi, Uludağ’daki sahipsiz köpeklerin hastalanmaması için ilâçlama yaptı. Belediye ekipleri, köpeklere iç ve dış parazite karşı etkili olan ilâçlardan verdi.
Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Uludağ yoluna düzenli olarak kuru mama bıraktı. Belediye ekipleri, yaz aylarında da sahipsiz sokak köpeklerini hastalanmamaları için iç ve dış parazitlere karşı ilâçlıyor. Oteller bölgesine kadar çıkan ekipler, yol boyunca karşılaştıkları bütün köpeklere iç ve dış parazite karşı etkili olan ilâçlardan verdi. Sosislerin içine yerleştirilen ilaçlar, köpekleri uyuz, pire, kene gibi dış parazitlere ve şerit ile kelebek gibi iç parazitlere karşı koruyarak sağlıklı kalmalarını sağlayacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Dünyamızdaki bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun farkındayız. Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerinin korunması için çalışıyoruz. Sahipsiz köpekleri hastalıklardan korumak adına ekiplerimiz ilâçlama yaptı. Ayrıca belediyemizce yol boyunca yerleştirilmiş olan güneş enerjisi ile çalışan yemmatiklerimizin kontrolleri ve yem takviyesi yapıldı” dedi.

Sahipsiz köpeklere parazit bakımı

Sahipsiz köpeklere parazit bakımı

Sahipsiz köpeklere parazit bakımı

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