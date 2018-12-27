Sahipsiz köpeklere şefkat eli

Ordu'da kar ve soğuktan olumsuz etkilenen sokak köpekleri için ulaşabilecekleri yerlere yiyecek bırakıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, orta ve yüksek rakımlı yerlerde etkisini sürdüren kar yağışı sonrası sokak hayvanlarının aç kalarak mağdur olmaması için harekete geçti.

Ekipler bölgede çetin geçen kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için Ulubey, Gölköy, Gürgentepe ve Kabadüz ilçelerinde beslenme noktalarına ve çeşitli alanlara yiyecek bıraktı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yaptığı açıklamada, hayvanların da yaşama hakkı olduğuna dikkati çekerek, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sokak hayvanlarını mağdur etmemek adına harekete geçtiklerini söyledi.

Hiçbir hayvanın kış şartlarından olumsuz etkilenerek ölmelerine göz yummayacaklarının altını çizen Tekintaş, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediyesi olarak soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarımız için önceki yıllarda olduğu gibi yemleme faaliyeti yürütüyoruz. Ekiplerimiz Ulubey, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz ve Çambaşı Yaylası’nda sokak hayvanları için yiyecek bıraktı. Ayırca, doğal ortamda hayatını sürdüremeyecek yaşlı, güçsüz ve bakıma muhtaç hayvanların Altınordu ilçemizdeki geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde bakımı yapılarak kışın olumsuz etkilerinden korunmasını sağlanıyor."