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  4. Sahipsiz sokak hayvanları yasası için CHP'den yeni hamle! Özgür Özel tarih verdi: AYM hızla iptal kararı verir

Sahipsiz sokak hayvanları yasası için CHP'den yeni hamle! Özgür Özel tarih verdi: AYM hızla iptal kararı verir

09.08.2024 15:46
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Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeyle ilgili CHP'den yeni bir adım geliyor. Haftaya AYM'ye yürütmeyi durdurma talebi başvurusunda bulunacaklarını bildiren Özgür Özel "AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum" dedi.

Sahipsiz sokak hayvanları yasası için CHP'den yeni hamle! Özgür Özel tarih verdi: AYM hızla iptal kararı verir

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen yasanın Meclis'ten geçtiğini aktardı.

AA-20240503-34452250-34452245-DEM_PARTIDEN_CHPYE_ZIYARET

TÜM SİYASİ LİDERLERE VE BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENDİ

Partisinin hukukçuları ve CHP grubunun 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçesine son şeklini verdiğini bildiren Özel, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel sokak hayvanları
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