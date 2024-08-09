Sahipsiz sokak hayvanları yasası için CHP'den yeni hamle! Özgür Özel tarih verdi: AYM hızla iptal kararı verir

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm itirazlara ve mücadeleye rağmen yasanın Meclis'ten geçtiğini aktardı.

TÜM SİYASİ LİDERLERE VE BELEDİYE BAŞKANLARINA SESLENDİ

Partisinin hukukçuları ve CHP grubunun 180 sayfalık çok kapsamlı itiraz dilekçesine son şeklini verdiğini bildiren Özel, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesine yürütmeyi durdurma talebimizi de içeren başvurumuzu bu hafta yapacağız. AYM'nin hızla iptal kararı vereceğine inanıyorum. O tarihe kadar tüm siyasi partilerden belediye başkanlarını bu yasanın katliamla ilgili hükümlerini uygulamamaya davet ediyorum. Aksi, vicdanen olduğu kadar hukuken de sorumluluk doğuracaktır."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır