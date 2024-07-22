Sahipsiz sokak köpeği düzenlemesinde değişiklik! Ötanazi terimi yasa teklifinden çıkarıldı

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında tekrar başladı.
Yasanın çıkmasını istemeyenler 15 Temmuz'da bomba atılan yerde bekliyorlar. Yasanın çıkmasını istemeyenler, 'direne direne kazanacağız' ve 'yasayı geri çek' eklinde slogan attılar.
Komisyon yine tartışmalarla başladı. Meclise gelen hayvan hakları savunucularının komisyonu seyrettiği televizyonun kaldırılması nedeniyle yasa teklifine muhalif milletvekilleri Kirişci’ye tepki gösterdi. Muhalif vekillerin televizyonun tekrardan kurulması isteğinin reddedilmesi üzerine tartışma büyüdü. Bunun üzerine komisyon görüşmelerine 5 dakika ara verildi.
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle ilgili görüşmelere devam edilirken yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sahipsiz sokak köpeği düzenlemesinde ötanazi kelimesi çıkarıldı. Ötanazi yapma şartları veterinerlik kanununa dayandırılacak.