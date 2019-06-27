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Sahipsiz yavru köpekler koruma altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde sahipsiz 7 yavru köpek, koruma altına alındı.

Sahipsiz yavru köpekler koruma altında

Gürhan ADANA/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Yenişehir ilçesinde sahipsiz 7 yavru köpek, koruma altına alındı.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine gittikleri arıtma tesisi yakınlarında, sahipsiz 7 yavru köpekle karşılaştı. Bölgeden alınan köpeklerin bakımları ve aşıları yapıldı.
Gözünde enfeksiyon olan yavrulardan birinin tedavi için veterinere götürüldüğünü belirten Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, diğer 6 yavrunun ise aşılarının vurulup karınlarının doyurulmasından sonra Hayvan Beslenme Noktası'na yerleştirildiğini söyledi. Yavru köpeklerin belediyenin koruması altında, güvenli ve sağlıklı ortamlarda büyüyeceklerini anlatan Aydın, "Sahipsiz hayvanların bakımı ve korunması konusunda son derece hassas davranıyoruz. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda hemen yetkililere bilgi vermelerini bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sahipsiz yavru köpekler koruma altındaSahipsiz yavru köpekler koruma altında

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