Şahitlik yapan pazarcıyı vuran zanlı yakalandı (2)

TUTUKLANDI\nKocaeli'nin G\u00f6lc\u00fck il\u00e7esinde, \u015fahitlik yapmas\u0131 nedeniyle tutuklanmas\u0131na neden oldu\u011fu pazarc\u0131 Burhan B.'yi tabancayla vurarak, yaralayan Mehmet E\u015fsiz, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.Bir ate\u015f de sen yak, #karanl\u0131\u011f\u0131ayd\u0131nlatG\u00dcNCELLEME - Manisa'da kay\u0131p olarak aranan ki\u015finin \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Polis arac\u0131na \u00e7arp\u0131nca yakay\u0131 ele verdiler
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