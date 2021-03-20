Şahla Orujova kaç yaşında ve aslen nereli? Şahla Orujova evli mi?

Okul döneminde jimnastik ve tiyatro ike uğraşan Şahla Orujova, bir dönem çevirmenlik yaptı. 2009’da TRT’de birçok program yapmaya başlayan Şahla Orujova, 'Yeni Gün', ‘Müzikli Dakikalar', 'Rotanız Türkiye’, 'Müzik Kutusu’, ‘Motifler' ve 'Hayatı Güzel Yaşa’ gibi programlar yaptı.
27 Mart 1985 tarihinde Azerbaycan'da doğan Şahla Orujova, ilkokul, ortaokul ve liseyi Rusya'da bitirdikten sonra üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim bölümüne devam etti.
Okul döneminde jimnastik ve tiyatroyla uğraşan Şahla Orujova, çalışma yaşamının ilk yıllarında çevirmenlik yaptı. 2009’da TRT ile yolu kesişen Şahla Orujova, TRT’de 'Müzikli Dakikalar', 'Yeni Gün', 'Müzik Kutusu', 'Rotanız Türkiye’, 'Hayatı Güzel Yaşa’ ve 'Motifler' gibi birçok programın sunuculuğunu yaptı.
Aynı anda TRT bünyesinde Azerbaycan masası sorumlusu olarak da görev yapan Şahla Orujova, 'Hocalı' belgeselinin yapımcılığını üstlendi. Bugüne kadar birçok protokol sunumunu da yapan Şahla Orujova, 2009 - 2016 yıllarında TRT Avaz'da hafta içi her gün canlı yayınlanan 'Yeni Gün' programını yaptı…
2017 - 2018 yıllarında hafta içi her gün canlı yayınlanan 'Hayatı Güzel Yaşa' programının sunuculuğunu da yapan Şahla Orujova, çeşitli ulusal kanallarda sunuculuğun dışında program yapımcılığı da yaptı.
Şahla Orujova'yı yeni projesi Acemi Anneler Stüdyo ile izleyicisiyle buluşuyor…
Evli olup olmadığına dair pek bir bilgi bulunmayan Şehla Orujova’nın bir erkek çocuğu bulunuyor…
TRT 1'de yayınlanan Acemi Anneler; kahramanlarının hikâyeleriyle bu defa "Acemi Anneler Stüdyo"ya konu oluyor. "Acemi Anneler" dizisinde işlenen konu ve olayların ele alındığı "Acemi Anneler Stüdyo "cumartesi sabahlarının vazgeçilmezi oluyor.
Annelik bir ömür boyu acemilik midir? Bir evi yuva yapan nedir? Çocuk yetiştirmenin altın kuralları var mıdır? Korkular, takıntılar hayatımızı nasıl etkiliyor? Çalışan anne, iş ve yaşam arasındaki dengeyi nasıl sağlayabilir? "Anne" olmak için doğurmak mı gerekir? Eşlerin çocuk sahibi olma konusundaki uyuşmazlığı nasıl çözülebilir? Sağlıklı bir gebelik ve bebek için ideal yaş var mıdır? Hamile çalışanların hukuki hakları nelerdir? Hamilelik dönemi beslenmede nelere dikkat edilmeli?
Ve çok daha fazlası, "Acemi Anneler Stüdyo”da ele alınıyor…
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