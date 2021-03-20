Şahla Orujova kaç yaşında ve aslen nereli? Şahla Orujova evli mi?

Okul döneminde jimnastik ve tiyatro ike uğraşan Şahla Orujova, bir dönem çevirmenlik yaptı. 2009’da TRT’de birçok program yapmaya başlayan Şahla Orujova, 'Yeni Gün', ‘Müzikli Dakikalar', 'Rotanız Türkiye’, 'Müzik Kutusu’, ‘Motifler' ve 'Hayatı Güzel Yaşa’ gibi programlar yaptı.

ŞAHLA ORUJOVA BOZKURT KİMDİR?

27 Mart 1985 tarihinde Azerbaycan'da doğan Şahla Orujova, ilkokul, ortaokul ve liseyi Rusya'da bitirdikten sonra üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim bölümüne devam etti.

Okul döneminde jimnastik ve tiyatroyla uğraşan Şahla Orujova, çalışma yaşamının ilk yıllarında çevirmenlik yaptı. 2009’da TRT ile yolu kesişen Şahla Orujova, TRT’de 'Müzikli Dakikalar', 'Yeni Gün', 'Müzik Kutusu', 'Rotanız Türkiye’, 'Hayatı Güzel Yaşa’ ve 'Motifler' gibi birçok programın sunuculuğunu yaptı.

Aynı anda TRT bünyesinde Azerbaycan masası sorumlusu olarak da görev yapan Şahla Orujova, 'Hocalı' belgeselinin yapımcılığını üstlendi. Bugüne kadar birçok protokol sunumunu da yapan Şahla Orujova, 2009 - 2016 yıllarında TRT Avaz'da hafta içi her gün canlı yayınlanan 'Yeni Gün' programını yaptı…