Şahmaran'da Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi olay oldu! Hülya Avşar benzetmesi

Şahmaran dizisinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahnesi, sosyal medyanın diline düştü.

Galasından kamera arkasına görüntülerine kadar çok konuşulan Şahmaran dizisi, ateşli sahneleriyle de uzun süre adından söz ettirecek gibi.

Serenay Sarıkaya'nın dans ederken Burak Deniz ile öpüştüğü anlar, sosyal medyada alay konusu oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu sahneyi İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'ı öptüğü sahneye benzetti.

Şahmaran dizisinin yönetmenliğini Umur Turagay, senaristliğini ise Pınar Bulut üstleniyor.

Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizide Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşıray, Ebru Özkan, Hakan Karahan gibi isimler de yer alıyor.

Serenay Sarıkaya Şahsu, Burak Deniz ise Maran karakterine hayat veriyor.



