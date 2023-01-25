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Şahmaran'da Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi olay oldu! Hülya Avşar benzetmesi

25.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Netflix'te izleyici karşısına çıkan Şahmaran dizisi, gerek oyuncu kadrosu gerek ilginç senaryosu nedeniyle magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Şahmaran dizisinde bu defa Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in tutkulu öpüşme sahneleri gündem oldu.

Şahmaran'da Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi olay oldu! Hülya Avşar benzetmesi

Şahmaran dizisinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahnesi, sosyal medyanın diline düştü.

Galasından kamera arkasına görüntülerine kadar çok konuşulan Şahmaran dizisi, ateşli sahneleriyle de uzun süre adından söz ettirecek gibi.

Şahmaran'da Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi olay oldu! Hülya Avşar benzetmesi

Serenay Sarıkaya'nın dans ederken Burak Deniz ile öpüştüğü anlar, sosyal medyada alay konusu oldu.

Şahmaran'da Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi olay oldu! Hülya Avşar benzetmesi

Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu sahneyi İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'ı öptüğü sahneye benzetti.

Şahmaran'da Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi olay oldu! Hülya Avşar benzetmesi

Şahmaran dizisinin yönetmenliğini Umur Turagay, senaristliğini ise Pınar Bulut üstleniyor.

Şahmaran'da Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi olay oldu! Hülya Avşar benzetmesi

Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizide Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşıray, Ebru Özkan, Hakan Karahan gibi isimler de yer alıyor.

Şahmaran'da Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in öpüşme sahnesi olay oldu! Hülya Avşar benzetmesi

Serenay Sarıkaya Şahsu, Burak Deniz ise Maran karakterine hayat veriyor.


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