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Şahmeran Osmaniye'de ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

Yılanların şahı ve anası olarak efsaneleşmiş yarı insan mitolojik yaratık olan Şahmeran efsanesi figürü Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan Karatepe Hitit Harabelerinde 2 bin 800 yıllık duvar kabartmasında ortaya çıktı. Araştırmacı-tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, Şahmeran’ın doğuş noktasının Çukurova toprakları olduğunu söyledi.

Şahmeran Osmaniye'de ortaya çıktı

Başta İran, Mezopotamya ve Anadolu’da yılanların anası olarak efsaneleşmiş ve günümüze kadar süregelen Şahmeran
efsanesinin Kadirli ilçesinde bulunan son Hitit şehri Karatepe Aslantaş’ta bir duvar rölyefinde olduğunu iddia eden Araştırmacı-tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, Şahmeran’ın doğuş noktasının Çukurova toprakları olduğunu söyledi.

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Günümüzden 2 bin 800 yıl önce son Hitit şehri Karatepe’de bir duvar rölyefine işlenen kabartmada yarı insan yarı yılan yaratığın Şahmeran efsanesinin bu topraklardan çıktığının bir kanıtı olduğunu belirten Tarihçi Cezmi Yurtsever şunları söyledi:

“Kadirli-Karatepe’de bulunan Hitit dönemi antik Azatiwata Kenti eserleri üzerinde yaptığım araştırmalarda Arkeolog Halet Çambel ve Alman Profesör Bossert’in arşiv belgeleri ve dilbilimci J.D.Hawkins’in çift dilli yazıtları çözümleme çalışmalarını inceleyerek Karatepe Müzesi’nde araştırmalar yaptım. 1947 yılında Halet Çambel ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği Karatepe kazılarında kuzey kapıda ortaya çıkan eserler arasında tanrılar evinde bulunan kabartma insan başlı heykel dikkatimi çekti. Heykel üzerinde ayrıntılara varan araştırmalar sonucu bahsi geçen heykelin kulakları uzun, saçları ensesine doğru uzamış ve boynunda süs eşyası olarak takılan bir kadın görüntüsü olduğunu tespit ettim. Biraz daha dikkatle bakınca aslan gövdeli, sırtında kanatlar bulunan ve yukarı kalkık durumdaki kuyruğunun da yılan şeklinde olduğunu gördüm. Kanatlı aslan gövdeli ve kuyruğu yılan süslenmiş güzel kadın şeklindeki kabartma heykel, Milattan Önce 8. yüzyılda Hitit Kralı Azatiwatas tarafından yaptırılan kabartma heykel, efsanevi özelliklere sahip tipik bir Şahmeran görüntüsüdür.

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Hitit inancına göre kabartma heykel olarak canlandırılan Şahmeran; aşk ve sevgiyi, düşmanlar ile kavga etmeyi, kuyrukları ile sokarak öldürme düşüncesini canlandırıyor. Karatepe’de bulunan Şahmeran heykelinin günümüzden 2800 yıl öncesinde yapıldığı dikkate alınırsa kendi türünde en erken dönem örneği olduğunu da söyleyebiliriz. Tüm bu bilgiler ışığında İran ve Mezopotamya’da süregelen bu efsanenin çıkış noktası Kadirli’dir Çukurova’dır.”

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Şahmeran Osmaniye

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