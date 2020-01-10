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  4. Şahmeran’ı Kars Kalesi’nden uçurdu

Şahmeran’ı Kars Kalesi’nden uçurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

MARDİNLİ Zahit Mungan (25), yaptığı 800 parçadan oluşan 8 metrelik üç boyutlu 'Şahmeran' görünümlü uçurtmasını Kars Kalesi'nden uçurdu.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- MARDİNLİ Zahit Mungan (25), yaptığı 800 parçadan oluşan 8 metrelik üç boyutlu 'Şahmeran' görünümlü uçurtmasını Kars Kalesi'nden uçurdu.
Mardin'de çocuk yaşlardan beri uçurtmaya ilgi duyan Zahit Mungan, bunu hobiye dönüştürdü. Yaptığı uçurtmaları Türkiye'nin farklı noktalarında uçuran Mungan, en son 800 parçadan oluşan 3 boyutlu 'Şahmeran' görünümlü uçurtma yaptı. Zahit Mungan, yaklaşık 10 yıl önce sosyal medya üzerinden temas kurduğu bir uçurtma kulübünün desteğiyle, bu uçurtmasıyla Hindistan'dan Fas'a, Fransa'dan Ukrayna'ya kadar farklı ülkelerde festivallere katıldı. Mungan’ın son durağı ise Kars Kalesi oldu. Kalede önce güvercin, ardından da farklı uçurtmaları uçuran Mungan, Şahmeran görünümlü uçurtmasını da gökyüzüne saldı.
Çocuk yaşlardan beri uçurtmalara ilgisinin olduğunu belirten Zahit Mungan, "Yapmış olduğum uçurtmaları burada uçurmaya çalışıyorum. Mardin'de 7'den 70'e herkes, 4 mevsim uçurtma uçuruyor. Uçurtma sadece bir ip ve parçadan oluşmuyor. Önce saatlerce hayal edip, çizime döküyorsun. Sonra bunu birleştirip ve sonrasında onu uçurabilmek inanılmaz bir mutluluk. Uçurtmanın heyecanı sadece ipini tutmak değildir. Havada dalgalanması ve onun için saatlerce emek veriyor olman heyecan verici bir şey. Kendime özgü uçurtmalarım var. Şahmeran ile 5 ay uğraştım, 800 parçadan oluşuyor. 8 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde, 7 yılan başı var" diye konuştu.
Uzun zamandır Kars’a gelmek istediğini belirten Mungan, "Bu seneye kısmet oldu. Kars Kalesi'nde Şahmeran uçurtmamı havalandırdım. Kars’ı gerçekten çok beğendim. Şahmeran uçurtma Mardin’de bir efsanedir. Ani Harabeleri’nde de Şahmeran efsanesi varmış, bunu da yeni öğrendim. Dünyanın bir çok bölgesinde düzenlenen uçurtma festivallerine katılıyorum. Çünkü uçurtma uçurmayı seviyorum ve bu beni mutlu ediyor" dedi.

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