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Sahne fiyatını artırmıştı! Zeynep Bastık'ın Diyarbakır konserine 70 bin kişi katıldı

13.10.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne fiyatını artırmasıyla gündeme gelen Zeynep Bastık, Diyarbakır'da konser verdi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 70 bin kişinin konserine geldiğini söyledi. Yoğun ilgiyle mutlu olan Bastık konserinden kareleri de sosyal medyadan paylaştı.

Sahne fiyatını artırmıştı! Zeynep Bastık'ın Diyarbakır konserine 70 bin kişi katıldı

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Zeynep Bastık konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Zeynep Bastık sahne ücretini 200 bin TL'den 500 bin TL'ye çıkararak gündeme gelmişti.

Kazancını da gayrimenkule yatıran Bastık son olarak Diyarbakır'da konser verdi. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile bu yıl ilki yapılan 'Sur Kültür Yolu Festivali' kapsamında Diyarbakır Doğ Kapı Meydanı'nda sahneye çıkan Bastık Diyarbakır'ı salladı.

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Yaklaşık 70 bin kişi Zeynep Bastık'ın şarkılarına eşlik ederken Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında verilen konserler içinde katılımın en çok olduğu konser olmasıyla rekora imza attı.

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Diyarbakırlıların yoğun ilgisi ile karşılaşan Zeynep Bastık, "Şarkılarımı hep bir ağızdan seslendirmek harikaydı inanılmaz mutlu olduğum konserler arasına girdi" dedi.

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Zeynep Bastık ele söyledi
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