HABER
  4. Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi’nde yetenekli çocuklara eğitim verilecek

Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi’nde yetenekli çocuklara eğitim verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Biz, siz çocuklarımıza yalvarıyoruz ki başımıza icat çıkartın.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, “Biz, siz çocuklarımıza yalvarıyoruz ki başımıza icat çıkartın. Eski köye yeni adet getirin. Sizler ne istiyorsanız yapın. Biz sizin arkanızdayız çocuklar” dedi.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin katılımlarıyla eski adıyla Musiki Muallim Mektebi olarak bilinen Mamak Kültür Merkezi’nde “Sahne Sanatları Eğitim ve Uygulama Akademisi Projesi İşbirliği Protokolü” imzalandı. Bakan Yardımcısı Yavuz, Kültür Bakanlığı olarak toplumun tüm kesimlerinin kültür ve sanata erişimini sağlamak üzere kültürel değerlerle uyumlu, Türk medeniyetine katkı yapan çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi. Amaç ve hedefleri gerçekleştirirken azimli ve donanımlı insanlara ihtiyaç olduğunu söyleyen Yavuz, “Sahne Sanatları Eğitimi ve Uygulama Akademisi Projesi’yle sahne sanatları alanında siz yetenekli çocuklarımızı belirleyeceğiz. Çocuklarımıza eğitim vererek sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarında yardımcı olacağız. Estetik zevklerini geliştirmeyi ve sahneye hazırlamaya çalışacağız. Yerli eserlerimizle de kültürel değerlerimizi geniş kitlelere ulaştırmaya çalışacağız. Mamak Belediye Başkanlığı bünyesinde yürütülecek bu projede bakanlığımız ve tüm sanat birimlerimiz olarak okullarda Milli Eğitim İl Müdürlüğünün de desteğiyle yetenek taramalarını yapacağız. Tiyatro atölyelerinde öğrencilerimizin eğitilmesi için sanatçı eğitmenler görevlendireceğiz. Akademisyenler, yazarlar ve sanatçılarla çocuklarımızın buluşmasını sağlayacağız. Akademi öğrencileri ve öğretmenlerine özellikle telif alanlarında seminerler, bilgilendirici etkinlikler düzenleyeceğiz. Bakanlığımız kurumlarında görev yapan yetkin sanatçı ve uzmanlarımızın katkı ve destekleriyle gerçekleşecek faaliyetler sayesinde çocuklarımızın örnek başarılara imza atacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1970’li, 80’li yıllarını hatırlatarak, baskı altında büyüyen bir gençlik olduğunu vurguladı. Yavuz, salonu dolduran öğrencilere ithafen, "Eski köye yeni adet getirin. Biz, sizin arkanızdayız" diyerek öğrencilere özgür olmaları konusunda destek verdi. Yavuz, “Bizler maalesef 1970’ler ve 80’ler boyunca ‘Başımıza icat çıkarma’, ‘ Eski köye yeni adet getirme’ diyerek büyütülen bir nesil olduk. Ama şimdi biz, siz çocuklarımıza yalvarıyoruz ki başımıza icat çıkartın. Eski köye yeni adet getirin. Sizler ne istiyorsanız yapın. Biz sizin arkanızdayız çocuklar. İnşallah çok kısa bir süre sonra bu sahnede, bu eğitim programı kapsamında eğitim almış, kendini ispatlamış çocuklarımızın keyifli faaliyetlerini birlikte izleyip gururlanacağız” şeklinde konuştu.
Mamak Belediye Başkanı Köse ise, Musiki Muallim Mektebi’nin tarihçesinden bahsetti. Cumhuriyet’in ilk eserlerinden biri olduğunu belirten Köse, Mamak ilçesinde yaşayan vatandaşların pek çok alanda faal olması için çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi. Belediyecilik anlamında kültürel, sportif, sosyal alanlarda çalışmalar yapıldığını hatırlatan Köse, esas hedefinin de gençlere daha güzel bir Mamak hazırlamak olduğunu söyledi. Köse, “Biz geldiğimizde Mamak yeniden kültürün, sanatın, edebiyatın merkezi olacak demiştik, bugünkü faaliyetin manası da bu. Biz Mamak’taki gençlerimizin yeteneklerin birer birer ortaya çıkmasını, gelişmesini ve meslek haline gelmesini istiyoruz. Türkiye’de bildiğimiz, yaşı bizim yaşlara yakın ne kadar sanatçı varsa buranın mezunudur. Biz istiyoruz ki aslına uygun bir hale dönüştürelim. Bu konuda bir proje hazırladık. Gençlerimiz yeteneklerini sergileyecek burada. Burası bir başlangıç. Kültür Bakanlığıyla beraber özel bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Bir akademinin açılışını, protokolünü imzalıyoruz. Sürecin içerisinde farklı yeni açılımlarla gelişecek bir proje. Hedeflerimizden bir tanesi de gençlerimiz en az bir enstrüman kullanmaları. İnşallah burada bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Protokol imza törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra; Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...Korkunç! Hamile numarası yapıp en yakın arkadaşını...
Esenyurt’ta evine haciz gelen adam ortalığı birbirine kattıEsenyurt’ta evine haciz gelen adam ortalığı birbirine kattı
Esenyurt'ta hareketli dakikalar Esenyurt'ta hareketli dakikalar 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Asker tıraşı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran Devlet Televizyonu: Misillemede 80 ABD'li öldürüldü

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İran'ın saldırısı sonrası Trump ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da vatandaşlar ısınmak için denize girdi

Böylesi görülmedi! Soğuk havada ısınmak için denize girdiler

Uzmanlardan çok çarpıcı ABD-İran değerlendirmesi: Daha yüksek hedefler vurulabilir

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili davada karar

Korkunç cinayetle ilgili davada karar

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan öğrenci pencereden atladı

Son dakika... Esenyurt'ta hareketli anlar! Silah çekip kendisini eve kilitledi

İstanbul'da hareketli anlar! Silah çekip...

21 saatin ardından Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

Sabiha Gökçen'de uçuşlar normale döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.