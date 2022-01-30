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"Sahne şov yeridir" diyen Hülya Avşar'dan iddialı seçim!

30.01.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Gülşen'in sahne kıyafetiyle ilgili ünlü şarkıcıya destek olan Hülya Avşar kendisi de sahne için iddialı seçimler yapıyor. "Sahne şov yeridir" diyen Hülya Avşar geçtiğimiz akşam çıktığı sahne için bacak ve karın dekoltesi olan bir elbise tercih etti.

"Sahne şov yeridir" diyen Hülya Avşar'dan iddialı seçim!

Kadın şarkıcıların sahne kıyafetleri bir süredir gündemde. Özellikle Gülşen'e yapılan yorumlar sosyal medyayı ve ünlüleri ikiye bölmüş durumda... Gülşen'e destek verenler de biri de kendi de iddialı seçimler yapan Hülya Avşar...

"Sonuna kadar haklı. Tamamen kendi insiyatifinde her şey, kimse karışamaz.Gülşen’in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel... Ben açıkçası, 'Off, bu ne güzel görüntü!' dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir" diyen Hülya Avşar geçtiğimiz akşam çıktığı sahne için iddialı bir seçim yaptı.

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"Sahne şov yeridir" diyen Avşar siyah elbisesinde bacak ve karın dekoltesi tercih etti. 58 yaşındaki şarkıcı sahneden pozlarını paylaştı ama paylaşımlarını yorumlara kapadı.

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Hülya Avşar
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