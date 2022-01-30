"Sahne şov yeridir" diyen Hülya Avşar'dan iddialı seçim!

Kadın şarkıcıların sahne kıyafetleri bir süredir gündemde. Özellikle Gülşen'e yapılan yorumlar sosyal medyayı ve ünlüleri ikiye bölmüş durumda... Gülşen'e destek verenler de biri de kendi de iddialı seçimler yapan Hülya Avşar...

"Sonuna kadar haklı. Tamamen kendi insiyatifinde her şey, kimse karışamaz.Gülşen’in de vücudu çok güzel, şarkıları güzel, sesi güzel, kendi güzel... Ben açıkçası, 'Off, bu ne güzel görüntü!' dedim ama bazı insanlara fazla gelmiş olabilir" diyen Hülya Avşar geçtiğimiz akşam çıktığı sahne için iddialı bir seçim yaptı.

"Sahne şov yeridir" diyen Avşar siyah elbisesinde bacak ve karın dekoltesi tercih etti. 58 yaşındaki şarkıcı sahneden pozlarını paylaştı ama paylaşımlarını yorumlara kapadı.



