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Sahnede göğsü açılan Sibel Can’a ilk müdahaleyi bakın kim yaptı

21.08.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki akşam Bodrum'da konser veren Sibel Can, talihsiz bir kaza yaşadı. Dekoltesinin azizliğine uğrayan Can'ın göğsü açıldı. Şarkıcının durumu fark etmemesi üzerine sahneye atlayan koruma, Can'ın önüne geçerek kıyafeti düzeltti.

Sahnede göğsü açılan Sibel Can’a ilk müdahaleyi bakın kim yaptı

Kanal D ekranındaki programına sezon arası verdikten sonra konserlerine hız kesmeden devam eden Sibel Can, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da talihsiz bir kaza yaşadı.

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KORUMASI ÖNÜNE SİPER OLDU

Sakınca.com'da yer alan habere göre, sahnede şarkı okuyan şarkıcı, kıyafetinin ve rüzgarın azizliğine uğrayınca göğsü açıldı.

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Durumu fark eden koruma direk sahneye çıkarak Can'ın elbisesini düzeltti. Durumu anlayan şarkıcı ise hemen arkasını dönerek üstüne çeki düzen verdi.

Sibel Can'ın bu anları ise bir hayranı tarafından anbean kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
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