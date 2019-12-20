HABER

Sahnede hidrojen peroksidin ayrışması deneyi yapan biyokimyager ABD güzeli seçildi

20.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

2020 ABD Güzellik Yarışması Miss America'da sahnede laboratuvar deneyi yapan Virginialı bir biyokimya uzmanı kazandı. Camille Schrier, ABD Güzellik Kraliçesi olarak bir yıl boyunca ilaç güvenliği konusunda bir kampanya yürütecek.

Sahnede hidrojen peroksidin ayrışması deneyi yapan biyokimyager ABD güzeli seçildi

2020 ABD Güzellik Yarışması Miss America'da sahnede laboratuvar deneyi yapan Virginialı bir biyokimya uzmanı kazandı.

Connecticut'taki finalde 50 rakibini geride bırakarak güzellik kraliçesi seçilen 24 yaşındaki Camille Schrier, teşekkür konuşmasında güzellik yarışmalarıyla ilgili kalıpları kırmak istediğini söyledi.

Virginia Commonwealth Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Schrier, 50 bin dolarlık burs kazandı.

Schrier'in, jüri üyelerine "Amerika güzelinin, (insanları) eğitecek biri olması lazım" dediği belirtiliyor.

Camille Schrier, ABD Güzellik Kraliçesi olarak bir yıl boyunca ilaç güvenliği konusunda bir kampanya yürütecek.

Schrier, Haziran'da Virginia güzeli seçildiği finalde de "hidrojen peroksidin ayrışması" temalı bir kimya deneyi yapmıştı ve seçilmesinde bunun en önemli faktörlerden biri olduğunu söylemişti.

https://twitter.com/virginia\_tech/status/1207868758972420098

Mayolu bölüm kaldırıldı

Schrier'in güzellik kraliçesi seçilmesi 2018'de bikinili ve gece elbiseli geçiş bölümlerinin kaldırıldığı ABD güzellik yarışması için yeni bir ilerici adım olduğu belirtiliyor.

Camille Schrier, Miss America 2020

Geçen yıl "dış görünüş" de kraliçe seçilebilmek için bir kriter olmaktan çıkarılmıştı.

Miss America Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gretchen Carson geçen yıl bu kararları açıklarken kadınların seslerinin duyulduğu bir kültürel değişimin parçası olmak istediklerini söylemişti.

Camille Schrier, Miss America 2020

1989 ABD güzeli olan Carson, kadınlara yönelik cinsel taciz vakalarını gün yüzüne çıkaran "Me Too" (Ben de) hareketine de destek vermişti.

Organizatörler, farklı bedenlerdeki kadınların da aday olmasına izin veren yeri kriterlerin yarışmaya ilgiyi artırdığını söylüyor.

İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı İstanbulkart'ta yeni dönem! İndirimli olarak resmen başladı
Gelecek Partisi kurucularından Nihal Olçok Times'a konuştu: Yeni bir siyasi söyleme ihtiyaç varGelecek Partisi kurucularından Nihal Olçok Times'a konuştu: Yeni bir siyasi söyleme ihtiyaç var
Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benimEvo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

Ordunun baskısıyla istifa eden Evo Morales'ten dikkat çeken açıklama: İstifam geçerli değil

Morales'ten devlet başkanlığı iddiası: İstifam geçerli değil

Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: Alarm verici

BM'den uyarı: Alarm verici!

'Sarı yelekli'ye tokat atan polise 4 ay tecilli hapis ve bin euro para cezası

Eylemciye tokat atan polise ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.