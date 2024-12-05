Sahneye bir türlü çıkamamış hayranları konser alanını tek tek terk etmişti! Süperstar Ajda Pekkan o ismi affetmedi

Yıllara meydan okuyan güzelliği, sahne şovları ve dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan yaz aylarında konserinde birçok talihsizlik yaşamıştı.

Ağustos ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Süperstar, henüz konser bitmeden en önde oturan grubun yerlerinden kalkıp kulise geçmesine çok sinirlendi. Menajerine “Sedef Hanım bakar mısınız? Benim şarkım bitmeden kimse kalkamaz yerinden” diye seslenen Pekkan, “Protokol bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin” sözleriyle tepkisini dile getirmişti.

Ünlü isim, uzun süre gündemden düşmeyen bu olayın ardından ikinci bir konser krizini de eylül ayında yaşamıştı.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro’daki konserinde sahneye tam 1 saat geç çıktı. Hayranları tarafından protesto edilen sanatçı teknik sorunlar ve trafik sıkışıklığını gerekçe göstererek özür dilemişti.

İş disiplini ve mükemmeliyetçiliğiyle bilinen Süperstar, konser planlamasında yapılan hataları affetmedi ve menajeri Sedef Aygün’le iş anlaşmasını sonlandırdı.

YENİ ANLAŞMA YAPTI

Sedef Aygün’le arasındaki iş anlaşmasını bitiren Ajda Pekkan, Polat Yağcı’yla anlaşma sağladı. Sanatçının menajerlik faaliyetlerini bundan böyle Yağcı yürütecek. Süperstar, geçen yıl Polat Yağcı’nın müzik firması Poll Production’ın bünyesine dahil olmuştu.