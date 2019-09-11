Sahneye çöp poşetinden 'Batman' kostümüyle çıktı

Reşat YİĞİZ/ BATMAN,(DHA)- BATMAN'da bir etkinliğe katılan şarkıcı Aydın Aydın, çöp poşetleriyle hazırladığı 'Batman' kostümüyle sahneye çıkıp, çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Batman Üniversitesi kampüsündeki etkinliğe katılan Aydın Aydın, çevre duyarlılığına dikkat çekmek için çöp poşetinden yapılmış, film karakteri 'Batman' kostümü giydi. Sahneye bu köstümle çıkan Aydın, temiz bir dünya için herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Rektör Aydın Durmuş ise, Batman Üniversitesi'nin sıfır atık projesini desteklediğini ve uyguladığını belirterek, "Geçmişimizi çöpe atmıyoruz" dedi.

