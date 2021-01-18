Sahra Çölü kumullarına yağan karın muhteşem görüntüsü

Dünyanın kışa teslim bölgeleri kara alışık olsa da, Orta Doğu ve Afrika’daki Sahra Çölü’nde derecelerin sıfırın altını göstermesi veya kar yağması çok da alışıldık bir durum değil.

Afrika’da kar yağarken, Suudi Arabistan’da sıcaklıklar -2 dereceye kadar düştü. Bu sıra dışı doğa olayları, iklimle ilgili endişeleri artırdı.

Suudi Arabistan’da insanlar bu sıra dışı hava koşullarının tadını çıkardı. Geo News haberine göre ise insanlar yakındaki çöle akın ederek karın yağışını izledi.

Fotoğrafçı Karim Bouchetata Cezayir’in Ain Sefra kasabası yakınlarındaki Sahra Çölü’nün kum tepelerinden bazı çarpıcı kar görüntüleri çekti.

13 Ocak günü sıcaklıklar -3 dereceye düşerken, ortalıkta gezen koyunların da muhtemelen insanlar kaar aklı karışmış durumdaydı.

Aynı zamanda “Çölün Kapısı” olarak da bilinen Ain Sefra, Atlas Dağları’nın ortasında ve deniz seviyesinden 1.000 metre yükseklikte bulunuyor.

Sahra Çölü’nün kapsadığı kuzey ve batı Afrika bölgesinin sıcaklıklarında tarih boyunca dalgalanma görülmüştür.