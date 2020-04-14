Sahra hastanesi nedir, İstanbul'da nerelere kurulacak?

Atatürk Havalimanı'na bir sahra hastanesi yapılması İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da öneriliyordu.

Rönesans daha önce aralarında Başakşehir, Adana, Bursa, Yozgat, Elazığ Şehir Hastaneleri ile yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da bulunduğu çok sayıda kamu binasını inşa etmişti.

Erdoğan, iki hastanenin de 1.000 yatak kapasiteli olacağını ve inşaatların 45 günde biteceğini açıkladı.

Sahra hastanesi, afet veya savaş dönemlerinde artan sağlık ihtiyacını gidermek için geçici olarak kurulan hastanelere deniyor.

Sancaktepe'de inşa edilecek sahra hastanesinin yeri ise Türk Mimar ve Mühendisler Odası (TMMOB) tarafından eleştirildi.

BirGün gazetesine konuşan TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen şunları söyledi:

"Atatürk Havalimanı'nın sahra hastanesine dönüştürülmesini önermiştik. Bunun nedeni teknik altyapısının hazır olması, ulaşım altyapısının olması, karayolu ulaşımının kolay olması, kapalı alanının geniş olması ve hızla dönüştürülebilir olmasıydı. Ancak Sancaktepe'deki alanda bu bahsettiğimiz durumların hiçbiri söz konusu değil.

"Sahra hastanesi için sıfırdan inşa edilecek bir alanın seçilmesi, genel anlamda bir koordinasyon probleminin olduğunu gösteriyor. Sahra hastanesi kurulması için öncelikli olarak hastanelerin yakınlarındaki alanlar tercih edilmeli. Sahra hastaneleri için genelde hastanelerin yakınlarındaki alanlar seçilir. Sancaktepe'deki alanın yakınlarında donanımlı hastane de yok."

Sancaktepe'de Sarıgazi mahallesine inşa edilen hastanenin beton dökme çalışmaları da 13 Nisan'da başladı.