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  4. Sahra Işık Survivor Evrim'i hedef aldı! "Yalandan ayağı burkuldu"

Sahra Işık Survivor Evrim'i hedef aldı! "Yalandan ayağı burkuldu"

25.01.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasında sakatlanan Evrik Keklik hakkında eski yarışmacı Sahra Işık şoke eden bir paylaşım yaptı. Survivor Sahra Evrim'in sakatlandığına tam manasıyla inanmadı. Sahra Işık paylaşımında "Yalandan ayağı burkuldu diye günlerdir oynamıyor" dedi.

Sahra Işık Survivor Evrim'i hedef aldı! "Yalandan ayağı burkuldu"

ki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan Sahra Işık Survivor All Star yarışmacılarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmada yayınlanmadan önce elenecek olan ismi bilen Sahra Işık'ın hedefinde bu sefer Evrim Keklik vardı.

Sahra Işık Survivor Evrim'i hedef aldığı paylaşımda yarışmacının sakatlanmasına inanmadı. Survivor Sahra paylaşımında şunları dedi:

Ekran Alıntısı

"Evrim'e bak yalandan ayağı burkuldu günlerdir oynamıyor bir de ünlülere sallıyor. Kimse kusura bakmasın ama final koltuğuna oturmuş yarışmacılara kimse sallayamaz. Yağmur senin hiç haddine değil."

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Sahra Işık'ın bu paylaşımı Evrim Keklik'in fanlarından tepki gördü.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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