Sahra Işık Survivor Evrim'i hedef aldı! "Yalandan ayağı burkuldu"

ki kez katıldığı Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve Instagram'da yaklaşık 500 bin takipçiye ulaşan Sahra Işık Survivor All Star yarışmacılarıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmada yayınlanmadan önce elenecek olan ismi bilen Sahra Işık'ın hedefinde bu sefer Evrim Keklik vardı.

Sahra Işık Survivor Evrim'i hedef aldığı paylaşımda yarışmacının sakatlanmasına inanmadı. Survivor Sahra paylaşımında şunları dedi:

"Evrim'e bak yalandan ayağı burkuldu günlerdir oynamıyor bir de ünlülere sallıyor. Kimse kusura bakmasın ama final koltuğuna oturmuş yarışmacılara kimse sallayamaz. Yağmur senin hiç haddine değil."

Sahra Işık'ın bu paylaşımı Evrim Keklik'in fanlarından tepki gördü.

