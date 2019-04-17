AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hafta sonu Kayseri'de yaptığımız bir ziyaret sırasında ittifak ortağımız MHP'ye dair, tırnak içerisinde verilerek söylediğim iddia edilen sözler, yalan ve iftiradan ibarettir. Sarf etmediğim esef verici sözler haberleştirilerek şahsıma itibar suikastı yapılmaya çalışılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'dan sonra devletin yaşadığı beka tehlikesiyle beraber küresel güçlerin bölgede oynadığı oyunlara karşı kurulan bir güç birliği olduğunu belirterek, ittifakın iki farklı siyasi kimliği ve tarzı olan AK Parti ve MHP arasında vücuda getirildiğini anımsattı.

16 Nisan Referandumu, 24 Haziran Genel Seçimleri ve 31 Mart Yerel Seçimlerinin Cumhur İttifakı içerisindeki iki parti teşkilatlarının ve mensuplarının ahenkli çalışmasıyla zaferlerle atlatıldığını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, bizzat milletin kurduğu ve temelinde 2023, 2053 ve 2071 gibi stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlayan, iki siyasi partinin buluşmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle 'Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadardır'. Şahsımın da görüşleri bu şekildedir. Hal böyleyken, hafta sonu Kayseri'de yaptığımız bir ziyaret sırasında ittifak ortağımız MHP'ye dair, tırnak içerisinde verilerek söylediğim iddia edilen sözler, yalan ve iftiradan ibarettir. Sarf etmediğim esef verici sözler haberleştirilerek şahsıma itibar suikastı yapılmaya çalışılmıştır. Yalan haber yapan gazete ile ilgili hukuk süreci bugün itibarıyla başlatılacaktır."

