Şahsiyet dizisi dünya listesinde!

Puhutv’de yaklaşık 1 yıl önce izleyici ile buluşan başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaştığı kadrosunda Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra’nın yer aldığı 'Şahsiyet'in ünü sınırları aştı.

Dünyanın en büyük, en popüler film ve dizi portalı IMDB’de izleyici yorumları ile belirlenen TOP 250 listesinde Şahsiyet ilk 40’a girdi. Kullanıcı oyları ile belirlenen listede 10 üzerinden 8.8 puan alan “Şahsiyet” izlenmesi gereken dünyaca ünlü dizilerin yer aldığı sıralamada 39. olarak yer aldı.

12 bölüm olarak tasarlanan polisiye ve macera severlerin fenomen dizisi “Şahsiyet “65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

