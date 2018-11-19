MAGAZİN

Şahsiyet dizisi dünya listesinde!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Ay Yapım imzalı, büyük beğeni toplayan 'Şahsiyet' dizisi, dünyada en iyi 40 dizi arasına girdi. Adından övgü ile söz ettiren dizi dünyada çapında ilgi görüyor.

Şahsiyet dizisi dünya listesinde!

Puhutv’de yaklaşık 1 yıl önce izleyici ile buluşan başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Necip Memili’nin paylaştığı kadrosunda Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra’nın yer aldığı 'Şahsiyet'in ünü sınırları aştı.

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Dünyanın en büyük, en popüler film ve dizi portalı IMDB’de izleyici yorumları ile belirlenen TOP 250 listesinde Şahsiyet ilk 40’a girdi. Kullanıcı oyları ile belirlenen listede 10 üzerinden 8.8 puan alan “Şahsiyet” izlenmesi gereken dünyaca ünlü dizilerin yer aldığı sıralamada 39. olarak yer aldı.

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12 bölüm olarak tasarlanan polisiye ve macera severlerin fenomen dizisi “Şahsiyet “65 yaşındaki adli katip memurluğundan emekli olan Agah (Haluk Bilginer) ile cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra'nın (Cansu Dere) beklenmedik şekilde kesişen yollarını nefes kesen bir dille anlatıyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok iyi bir diziydi.
beş para etmez diziler yıllarca devam ederken, böyle bir dizi 12 bölümde sona erdi, ağzımıza bir kaşık bal çalıp gittiler. bir çok konuda çığır açacak kalitede bir dizi idi. sadece Cansu DERE ismini duyunca endişelenmiştim ama onu da dizinin kalitesine çıkartmayı başarmışlar. Daha sağlam bir bayan oyuncu ile çok daha başarılı bir sonuç çıkabilirdi. Bu arada Cansu DERE'yi güzel bir bayan ve kaliteli bir insan olduğunu düşünüyorum, yanlış anlaşılma olmasın
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