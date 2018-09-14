"Şahsiyet ve karakter eğitimine önem verilmelidir"

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, şahsiyet ve karakter eğitimine önem ve öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, "Çevresini ve dünyayı tanıyan örnek nesiller yetiştirmek eğitimin ana gayelerinden olmalıdır." dedi.

Partisinin Edirne İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen İriş, yeni eğitim ve öğretim döneminin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Yeni eğitim, öğretim döneminde 20 milyona yakın öğrenicinin ders başı yapacağını anımsatan İriş, "Bir eğitim, öğretim yılına daha giriyoruz. İlk, orta liseye giden öğrencilerimiz 18 milyon civarında. Üniversite öğrencileriyle beraber 20 milyonu aşıyor. Yani nüfusumuzun dörtte birinden fazlası yeni bir eğitim yılına başlıyor. Bu vesile ile öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı, başarılı bir eğitim, öğretim yılı temenni ediyorum. Bu sürecin en az öğrenciler kadar heyecan taşıyan bütün velilerimiz için de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İriş, eğitimin ülkelerin gelişiminde ve yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.