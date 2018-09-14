"Şahsiyet ve karakter eğitimine önem verilmelidir"

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, şahsiyet ve karakter eğitimine önem ve öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, "Çevresini ve dünyayı tanıyan örnek nesiller yetiştirmek eğitimin ana gayelerinden olmalıdır." dedi.
Partisinin Edirne İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen İriş, yeni eğitim ve öğretim döneminin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.
Yeni eğitim, öğretim döneminde 20 milyona yakın öğrenicinin ders başı yapacağını anımsatan İriş, "Bir eğitim, öğretim yılına daha giriyoruz. İlk, orta liseye giden öğrencilerimiz 18 milyon civarında. Üniversite öğrencileriyle beraber 20 milyonu aşıyor. Yani nüfusumuzun dörtte birinden fazlası yeni bir eğitim yılına başlıyor. Bu vesile ile öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı, başarılı bir eğitim, öğretim yılı temenni ediyorum. Bu sürecin en az öğrenciler kadar heyecan taşıyan bütün velilerimiz için de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
İriş, eğitimin ülkelerin gelişiminde ve yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.
Aile, sosyal çevre, medya ve okulun eğitimin dört önemli unsuru olduğunu vurgulayan İriş, şöyle devam etti:
"Bütün bu unsurlar, iyinin, güzelin, faydalının ve adil olanın gerçekleşip yaşanmasına katkı sağlıyorsa, görevlerini yapmış olurlar. Milletimize ve ülkemize en hayırlı hizmeti sunmuş olurlar. Eğer bunların tersini yapıyorlarsa, milletimize ve ülkemize en büyük kötülüğü yapmış olurlar. 80 milyon memleket evladını kardeş bilen bir anlayışın mensuplarıyız. Bizler Milli Görüş sahibiyiz. Olaylara Milli Görüş penceresinden bakıyoruz. Milletimizin derdi bizim derdimizdir. 50 yıla yakın bir zamandır 'Önce ahlak ve maneviyat' diye haykırıyoruz. Bunun öneminin anlaşılması için çırpınıyoruz. Derdimiz ikbal davası değildir. Derdimiz topyekun milletçe ayağa kalkma davasıdır.
Bu davada da eğitim en önemli konudur. Şahsiyet ve karakter eğitimine önem ve öncelik verilmelidir. Çevresini ve dünyayı tanıyan örnek nesiller yetiştirmek eğitimin ana gayelerinden olmalıdır. Ülkemizin ekonomik gücünün, bağımsızlığımızın en önemli unsurlarından biri olduğunun şuurunda gençler yetiştirmek gayemiz olmalıdır.
Üretimin ancak, ehliyetli, liyakatli, basiretli idarecilerin yönetimleriyle gerçekleşebileceğini bilen gençler yetiştirmek gayemiz olmalıdır. Ülkemizi ancak bu vasıfları kazanmış bir gençlik ayağa kaldırır. Eğitim bunun için vardır. Bu hedefler için vardır."
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