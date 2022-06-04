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  4. Sahte akaryakıt otomasyon fişi operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

Sahte akaryakıt otomasyon fişi operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

04.06.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahte akaryakıt otomasyon fişi operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Sahte akaryakıt otomasyon fişi basarak para karşılığında sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs'ta sahte akaryakıt otomasyon fişi basıp bunları para karşılığında sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Sahte akaryakıt otomasyon fişi basarak bunları para karşılığında sattığı ve başta Kocaeli olmak üzere 11 ilde ticari araç sürücülerine sahte fişleri gönderdikleri tespit edilen kişilere yönelik 31 Mayıs'ta Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, 1 milyon 720 bin lira değerinde 2 bin 576 sahte otomasyon fişi elde edilmişti.

Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda sahte akaryakıt fişi, fiş basımında kullanılan yazıcılar, suça konu ajandalar ve doküman ele geçirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kocaeli

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