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  4. Sahte alkol aldığı öne sürülen avukat öldü

Sahte alkol aldığı öne sürülen avukat öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 08:12 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, kendi yaptığı sahte alkolden içtiği öne sürülen Caner Dumanoğlu (48), yaşamını yitirdi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, kendi yaptığı sahte alkolden içtiği öne sürülen Caner Dumanoğlu (48), yaşamını yitirdi. Avukat olan Dumanoğlu'nun bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan arandığı belirtildi.
Olay, Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Bir süredir evde sahte alkol ürettiği belirtilen Caner Dumanoğlu, kendi yaptığı içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla evinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan Dumanoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Dumanoğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Caner Dumanoğlu'nun avukat olduğu, bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan arandığı belirtildi.

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