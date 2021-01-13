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Sahte alkol içen 28 yaşındaki kadın öldü

13.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Sahte alkol içen 28 yaşındaki kadın öldü

Samsun’da arkadaşının kulübesinde etil alkolden yapılmış votkadan içen 28 yaşındaki genç kadın gece fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir kulübede meydana geldi.

Samsun’da arkadaşının kulübesinde etil alkolden yapılmış votkadan içen 28 yaşındaki genç kadın gece fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan bir kulübede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birahanelerde çalışırken Covid-19’dan dolayı işsiz olduğu öğrenilen Nazlı Şahin (28) hurda kağıt toplayarak geçimini sağlayan erkek arkadaşı K.K.’nin (54) kulübesinde birlikte kalmaya başladı. Dün akşam kulübede etil alkolden yapılmış votka içtiği öğrenilen genç kadın geceleyin fenalaştı. K.K. sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Nazlı Şahin hayatını kaybetti. Polise ifade veren K.K., Nazlı Şahin’in kendisine esnaf tarafından yapılan kulübede birlikte kalmaya başladıklarını ve akşam geç saatlerde etil alkolden yapılmış votka içtiğini, gece fenalaşınca kendisini ambulansla hastaneye götürdüğünü söyledi. Nazlı Şahin’in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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