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  4. Sahte alkol kabusu Tekirdağ’a da sıçradı: 1 ölü

Sahte alkol kabusu Tekirdağ’a da sıçradı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Ülke genelinde sahte alkol kabusu sürüyor.

Ülke genelinde sahte alkol kabusu sürüyor. Tekirdağ’da sahte alkolden hastaneye kaldırıldığı iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.
Merdiven altı üretim diye tabir edilen sahte içki nedenliyle ölüm sayıları her geçen gün artıyor. Sahte içki kabusu bu seferde Tekirdağ’a sıçradı. Tekirdağ’da sahte içkinden zehirlendiği iddia edilen 55 yaşındaki Burhan A. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Burhan A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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