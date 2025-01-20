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Sahte alkol mü, sahte ihbar mı: "Çok kötüyüm beni alın"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
20.01.2025 10:35
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Bursa'da bir vatandaş, “Sahte alkol içtim, çok kötüyüm” diyerek polisi ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Ancak olay yerine gelen ekipler, gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Sahte alkol iddiası bir anda sahte ihbar kriziyle sonuçlandı! İşte şaşırtan olayın detayları...

Sahte alkol mü, sahte ihbar mı: "Çok kötüyüm beni alın"

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yenimahalle Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. isimli alkollü adam, 112 Acil Servis Hattı'nı arayarak "Sahte alkol içtim, çok kötüyüm beni alın" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"ÇOK SARHOŞTUM AMBULANS ALMADI DİYE ŞİKAYET EDECEĞİM"

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsın asılsız ihbarda bulunduğunu tespit etti. Olay sonrası normale dönen sağlık ekiplerine sinirlenen E.Ç., polis ekipleriyle sohbet etmeye başladı. Polis ekiplerine "Ben hastaneye gitmek istiyorum. Nasıl gideyim hastaneye, otobüse kartı bas, onu bas, bunu bas. Ben alkollüyüm adamlara mı saldırayım. Ben İçişleri Bakanı'na 'Çok sarhoştum, beni ambulans almadı' diye şikayet edeceğim. Şarap içtim, ama bira beni bozdu herhalde" dedi.

İHBAR SAHTE ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası polis ekipleri de normale dönerken, alkollü adam yürüyerek bölgeden uzaklaştı.

Sahte içki ihbarının da sahte olduğu ortaya çıkınca herkes rahat bir nefes aldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bursa ihbar sahte alkol
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