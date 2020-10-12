Sahte alkol ölümleri artıyor! İzmir, Mersin, İstanbul ve Kırıkkale'den kötü haberler geldi

Son günlerde sahte alkol nedeniyle ölüm haberleri peş peşe geliyor. Son olarak Mersin'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyon başlattı.

SAHTE İÇKİ BASKINI

Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.’nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi.



M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.