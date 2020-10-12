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  4. Sahte alkol ölümleri artıyor! İzmir, Mersin, İstanbul ve Kırıkkale'den kötü haberler geldi

Sahte alkol ölümleri artıyor! İzmir, Mersin, İstanbul ve Kırıkkale'den kötü haberler geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 14:41 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre sahte alkol nedeniyle ölü sayısı son bir haftadaki ölü sayısı 28'e yükseldi. Son olarak Mersin'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 13 kişiden 5'i yaşamını yitirdi. Yaşanan ölümler üzerine operasyon başlatan polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Son bir haftada İzmir'de 15, Kırıkkale'de 7, İstanbul'da ise 1 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybetti.

Son günlerde sahte alkol nedeniyle ölüm haberleri peş peşe geliyor. Son olarak Mersin'de sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 5 kişi hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkolden ölümler ve hastanelerde gözlem altında tutulan 8 kişinin ölüm tehlikesi atlatması nedeniyle operasyon başlattı.

SAHTE İÇKİ BASKINI

Merkez Toroslar ilçesindeki büfeye baskın yapan polis ekipleri, ele geçirilen 19 adet yarımşar litrelik şişelerdeki sıvının metanol oranı yüksek sahte içki olduğunu saptadı. Kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, sahte içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.’nin merkez Mezitli ilçesindeki evine baskın yapan ekipler, 52 bidon içinde toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi.
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M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan 1 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

650 BÜFEDE DENETİM

Öte yandan Mersin polisi, büfeden sahte içki satın aldığı belirlenen ve ölüm tehlikesi atlatan 8 kişiye de ulaşıp toplam 19 litre sahte içkiye el koydu. Ayrıca kent genelindeki yaklaşık 650 büfede sahte içki denetlemesi yapan polis, halkı internet üzerinden etil alkol alımı yapmaması konusunda uyardı.

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İZMİR'DE ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Öte yandan İzmir'de de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

20 kişinin ise tedavisi sürüyor.

KIRIKKALE'DE 7 ÖLÜM

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran 8 kişiden 7'si öldü, birinin tedavisi sürüyor. Alınan bilgiye göre, kent merkezinde son üç günde zehirlendiklerini belirten 8 kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi altına alınanlardan İ.Y, C.D, ÜG, Y.M, H.V, M.Ö. ve A.B. hayatını kaybetti, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

İSTANBUL'DA AVUKATIN ÖLÜMÜ SONRASI OPERASYON

Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36) sahte içki nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybederken, Kemal K, Abdil K, ve Rahmi K isimli şahıslar da zehirlenmesi şüphesiyle Kartal Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavi edilen 3 kişi ifadelerinde, metil alkolü Petroliş Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını ve bu alkolle yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşadıklarını anlatırken, söz konusu iş yerinde arama yapan polis, 290 anason kiti, 10 votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 metil alkol şişesi, 2,5 litre kaçak viski, 2,5 litre kaçak rakı ele geçirmişti. Yavuz Ö. adlı 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, üç ilçede daha benzer operasyon düzenlendi.

(Ajanslar)

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