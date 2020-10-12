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Sahte alkol ölümleri Bodrum’a sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Bodrum’da da sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi hayatını kaybetti.Geçen Cumadan beri Kırıkkale, İzmir ve Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27’ye yükselirken, şehir şehir yayılan facianın Bodrum’a da ulaştığı öğrenildi.

Sahte alkol ölümleri Bodrum’a sıçradı

Bodrum’da da sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi hayatını kaybetti.
Geçen Cumadan beri Kırıkkale, İzmir ve Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27’ye yükselirken, şehir şehir yayılan facianın Bodrum’a da ulaştığı öğrenildi. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ile Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Semran Başkurt adlı vatandaşlar kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kesin ölüm sebeplerinin tespit edilmesi için Yanık ve Başkur’un cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumuna yollandı.
Güvenlik güçlerinin iddiaları araştırdıkları, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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