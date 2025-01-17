Sahte alkol satan Türkmen çift 10 kişinin ölümüne neden olmuştu! Savunmaları pes dedirtti: O zaman ben de ölürdüm

İstanbul'da sahte içki bilançosu her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. Ölüm haberleri art arda gelirken, son dört günde şimdiye kadar 38 kişi hayatını kaybetti. Onlarca hastanın tedavisi devam ederken, tedavi görenlerden 27 kişinin durumu ağır.

10 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 10 kişinin ölümüne sebep olan Türkmenistan uyruklu çift Agazhan Ovezov ve Amangul Dovranova tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SAVCILIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI, PES DEDİRTEN SAVUNMA

Çiftin pet şişe içerisinde Fatih'te bulunan bir tekelden aldığı öğrenilen sahte alkolleri Başakşehir'e bağlı Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan, 2022 yılından beri işlettikleri fırında sattığı tespit edildi. Sattıkları sahte alkollerle birçok kişinin ölümüne sebep olan çiftin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

"6 AYDIR FIRINDA KAÇAK ALKOL SATIYORUM"

Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında ifade veren Agazhan Ovezov, ölümlere neden olan alkolden 'Bir gün önce ben de içtim' dedi. Ovezov daha sonra ise "Türkmenistan uyrukluyum. Diğer şüpheli de resmi nikahlı eşim oluyor. 2018 yılında resmi yollardan İstanbul'a geldim. 2022 yılından beri eşim ile birlikte Başakşehir'e bağlı Ziyagökalp Mahallesi'nde fırın işletmeye başladık. Yaklaşık 6 aydır bu fırında kaçak alkol satıyorum. Alkolleri Kumkapı'da tekel bayi işleten bir şahıstan alıyorum. Elimdeki alkoller bittikçe yaklaşık on günde bir almaya gidiyorum" dedi.

"YAŞANAN ÖLÜMLER BENİM SATTIĞIM ALKOLDEN DOLAYI OLSAYDI BEN DE ÖLÜRDÜM"

En son üç, dört gün önce yaklaşık 20 yarım kiloluk şişelerde içki aldığını belirten Agazhan Ovezov, "Her gittiğimde 10-20 şişe alıp getiriyorum. Maktullerin hiçbirini tanımıyorum. Bu alkolleri apartmanımda oturan ve arka sokağımda oturan iki şahsa satıyorum. Başka kimseye satmadım. Yakalanmadan bir gün önce bu alkolden kendim de içtim. Eşimin ne zaman içtiğini hatırlamıyorum. Bu alkolü içerken enerji içeceği ile karıştırıyorum. Eğer yaşanan ölümler benim sattığım alkolden dolayı olsaydı ben de ölürdüm. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BEN EN SON BİR HAFTA ÖNCE İÇMİŞTİM"

İfadesi alınan çiftten Amangul Dovranova ise, "Türkmenistan vatandaşıyım. 2018 yılında Türkiye'ye yasal yollardan geldim. Diğer şüpheli eşim oluyor. Soyadların farklı olmasının sebebi Türkmenistan'da bu durumun isteğe bağlı olmasından kaynaklı. 2022 yılında eşimle birlikte açtığımız bu fırını o zamandan beri işletiyoruz. Yaklaşık bir ay önce eşim nereden olduğunu bilmediğim bir yerden pet şişeler içerisinde alkoller getiriyor. Bunları çevresine para karşılığında satıyordu. Kimlere sattığını bilmiyorum. Getirdiği bu alkolleri eşim ile ben de içiyorduk. Ben en son bir hafta önce içmiştim. Kimseye alkol satışı yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"ÜRETMEDİK HAZIR OLARAK ALDIK"

Çiftin sahte alkolü Fatih'teki marketten litresi 50 ila 80 liradan alıp şişelere koyarak sattıkları öne sürüldü. İfadelerinde bu durumu sürekli yaptıklarını söyledikleri belirtilen çift; "Alkolü biz imal etmedik hazır olarak Fatih'ten aldık. İş yerimizde müşterilerimize verdik. Şimdiye kadar böyle bir durum olmamıştı" aktarıldı.

10 KİŞİ BURADA SATILAN ALKOLDEN ÖLMÜŞ

Çalışmalarda Türkmen lokantasından sahte alkol satın alan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SAHTE ALKOL ALIŞVERİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan sahte içkiyle zehirlenerek hayatı kaybeden kişinin, Nişanca Mahallesi'ndeki büfeden içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büfeye giren Yıldız Turtyeva'nın büfeden içki aldığı, ardından uzaklaştığı görülüyor. Sahte içkiyle zehirlenerek hayatı kaybeden kişinin, Nişanca Mahallesi'ndeki büfeden içkiyi aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLERİN ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ekipler Sultangazi'de bir adreste 26 ton alkol ele geçirdi.1 kişiyi gözaltına aldı. Bakırköy'de bir araçta 2 bin 673 litre alkol ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Fatih'te iş yerinde 1 kişi gözaltına alındı. Beykoz'da bir evde 12 litre sahte alkol ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı. Küçükçekmece'de 27 litre sahte alkol ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Yine Çatalca'da 3 bin 730 litre etil ve metil alkol ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. Esenyurt ve Zeytinburnu'nda da birer kişi gözaltına alındı. Toplamda 32 bin 800 litre etil ve metil alkol ile 227 adet dolu sahte içki şişesi ele geçirildi.