HABER

Sahte alkol satışında tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 11:48 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sahte alkol nedeniyle Abulfaz İsmayilov isimli bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri araştırma başlattı.

Sahte alkol satışında tutuklama

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sahte alkol nedeniyle Abulfaz İsmayilov isimli bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri araştırma başlattı. Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen G.A.'nın sahte alkol üretip sattığı tespit edildi. G.A. adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sapanca’da önceki gece, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Abulfaz İsmayilov, bir süre sonra fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından Sapanca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Abulfaz İsmayilov buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili yaptığı araştırma sonrasında sahte alkol üretimi ve satışını yaptığı tespit ettiği Gürcistan uyruklu G.A.'yı gözaltına aldı. G.A'ya ait evde yapılan aramada sahte alkol yapımında kullanılan çok sayıda ürün ve bidonların içerisinde alkol ele geçirildi. G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı (2)Çankırı'da otobüs kazası: 34 yaralı (2)
Alevlerin sardığı evden kurtarılan Yasin bebek, hastanede öldüAlevlerin sardığı evden kurtarılan Yasin bebek, hastanede öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Yoğun talep gördü! Başvuru için bugün son gün

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.