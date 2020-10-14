Sahte alkol soruşturmasında 3 şüpheliye tutuklama talebi

Kartal’da sahte alkol nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kartal’da sahte alkol nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun (36) hayatını kaybetmesi, 3 kişinin ise zehirlenmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarağından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu tamamlandı.
3 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından “olası kastla kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.