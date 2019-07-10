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Sahte alkol üreten ölüm şebekesine büyük darbe, şifreleri de çözüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 17:08 | Son Güncelleme

İzmir’de, yasa dışı etil alkol ve sahte içki üretenlere yönelik yapılan operasyonda, 23 bin 430 litre etil alkol, yarısı şişelenmiş 480 litre sahte viski, 239 litre açık içki, 241 şişe sahte içki ele geçirildi.

İzmir’de, yasa dışı etil alkol ve sahte içki üretenlere yönelik yapılan operasyonda, 23 bin 430 litre etil alkol, yarısı şişelenmiş 480 litre sahte viski, 239 litre açık içki, 241 şişe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 7 kişiye tutuklama kararı çıkarken, polis, şüphelilerin kendi aralarında kullandıkları iddia edilen şifreleri de çözdü.
Edinilen bilgiye göre, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, etil alkolden sahte içki üretilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Polis ekipleri, kişileri 3 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı ve operasyonu başlattı. Menderes, Karabağlar, Bornova, Buca ve Konak ilçelerinde 13 ayrı adrese eş zamanlı düzenlendi. Bu operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Baskınlarda 23 bin 430 litre etil alkol, 239 litre açık içki, 241 şişe sahte içki, 14 bin 764 ml anason, 9 bin 986 ml aroma yağı, bin 394 ml viski kiti, 338 etiket, 18 bin 900 sahte bandrol, 800 kapak, bin 80 boş şişe, içki üretiminde kullanılan 1 tank ele geçirildi. Ekipler, şüphelilere ait 6 cep telefonu ile medikal firmalara ait faturalara da incelenmek üzerede el koydu. Şüphelilerden ikisi emniyetteki sorgularının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Menderes Adliyesine sevk edilen şüphelilerden; Murat A., Arif B. A., Nurullah B., Ömer Ç., Osman Ç., Fikret B. ve Ahmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Nuri A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şifreleşerek haberleştikleri iddiası
Alınan bilgiye göre, ölümlerle gündeme gelen sahte içkileri üreten şüphelilerin, etil alkol satmaya yetkili bazı medikal firmalarla birlikte hareket ettikleri de öne sürüldü.
Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için kendi aralarında şifreli konuştukları da ortaya çıktı. Şüphelilerin anasonu "buz", etil alkolü "su", etiketi "etek", şişe kapağını "şapka", içki şişesini "cam" ve sahte içki yapımında kullanılan aromaları ise "kit" diye kodladıkları da öğrenildi.

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