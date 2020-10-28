HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte alkol yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ele geçirildi

Sahte alkol yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Adana’da sahte alkol yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde bulunan Mısır Çarşısındaki iki iş yerinde sahte ve kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı.

Adana’da sahte alkol yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi’nde bulunan Mısır Çarşısındaki iki iş yerinde sahte ve kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaştı. Polis iş yerlerini yaptığı baskında sahte alkol yapımında kullanılan 450 litre etil alkol, 4 bin 459 paket kaçak sigara 3 bin 330 adet doldurulmuş makaron, 952 kaçak puro, 40 paket kaçak puro tütünü ve 4 bin 80 kaçak sigara filtresi ele geçirildi. Polis olayla ilgili olarak 5 zanlıyı gözaltına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
28-29 Ekim'de eczane ve bankalar çalışıyor mu?28-29 Ekim'de eczane ve bankalar çalışıyor mu?
YDS sınav sonuç tarihleri belli olduYDS sınav sonuç tarihleri belli oldu
1/
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Diğer Haberler
İçişleri duyurdu: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladı
İçişleri duyurdu: Yıldırım-14 Zori Operasyonu başladı
Kandili mesajları 2020: Mübarek Mevlid kandili için en güzel uzun, resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları!
Mübarek Mevlid kandili için mesajlar
Kocaeli'de kangal dehşeti! 8 yaşındaki Batuhan ölümden döndü, 52 dikiş atıldı
Kocaeli'de kangal dehşeti!
Çin'den gelen aşı için gönüllü olan profesöre ikinci doz yapıldı
Çin'den gelen aşı için gönüllü olan profesöre ikinci doz yapıldı
Mevlid Kandili'inde okunacak dualar... Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nin önemi nedir?
Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?
Diyarbakır'da korkunç kaza! Babasının elini bir an olsun bırakmadı
Babasının elini bir an olsun bırakmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.