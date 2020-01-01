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  4. Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti

Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

MERSİN'de sahte alkol nedeniyle kaldırıldığı hastanede 6 aydır tedavi altında olan Mehmet Çatak (63), yaşamını yitirdi.

Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti

Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de sahte alkol nedeniyle kaldırıldığı hastanede 6 aydır tedavi altında olan Mehmet Çatak (63), yaşamını yitirdi.
Temmuz ayında sahte alkol kullanımı nedeniyle hastaneye başvuran Mehmet Çatak, Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 6 Temmuz'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çatak, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 6 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybeden Çatak'ın cenazesinin Tarsus ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.
Temmuz ayında Mersin'de sahte alkolden 8 kişi hayatını kaybetmiş, 40'a yakın kişi de hastanede tedavi olmuştu.

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