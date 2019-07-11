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Sahte alkolden ölen restoran işletmecisinin cenazesi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 12:41 | Son Güncelleme

ADANA’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren restoran işletmecisi Hasan Arif Can Bağdaş’ın (41) cenazesi toprağa verildi.

Sahte alkolden ölen restoran işletmecisinin cenazesi toprağa verildi

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren restoran işletmecisi Hasan Arif Can Bağdaş’ın (41) cenazesi toprağa verildi.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne 9 Temmuz'da zehirlenme şüphesiyle getirilen 3 kişiden C.Ç. ile 1 çocuk babası Hasan Arif Can Bağdaş, hayatını kaybetti. Bir gözünü kaybeden Abdulkadir K.'nın tedavisinin de sürdüğü bildirildi.
Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Hasan Arif Can Bağdaş'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Bağdaş'ın cenazesi, götürüldüğü Kabasakal Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Sahte alkolden ölen restoran işletmecisinin cenazesi toprağa verildiSahte alkolden ölen restoran işletmecisinin cenazesi toprağa verildiSahte alkolden ölen restoran işletmecisinin cenazesi toprağa verildiSahte alkolden ölen restoran işletmecisinin cenazesi toprağa verildi

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