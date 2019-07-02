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Sahte alkolden ölenler son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 16:33 | Son Güncelleme

 MERSİN'de sahte alkolden zehirlenip ölen 5 kişiden 1'i dün, 2'si bugün toprağa verilirken, 2 kişinin cenazeleri ise memleketlerine gönderildi.

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de sahte alkolden zehirlenip ölen 5 kişiden 1'i dün, 2'si bugün toprağa verilirken, 2 kişinin cenazeleri ise memleketlerine gönderildi. 13 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Kent merkezinde son 1 hafta içinde, hastanelerin acil servislerine zehirlenme nedeni ile 21 kişi başvurdu. Yapılan tetkiklerde, bu kişilere metanol zehirlenmesi teşhisi konuldu. Bu kişilerden 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi, Ünsal D., Ebru A., Mehmet A., Orhan B. ve Uğur K. ise doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 13 kişinin ise hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli ‘olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

Hayatını kaybedenlerden 2 çocuk babası Ünsal D. ile 1 çocuk annesi Ebru A. bugün Güneykent Mezarlığı'nda son yolculuklarına uğurlandı.

'GRİP SANDIK'

Ünsal D.'nin eşinin teyzesi Necla Yedigöz, Ünsal D.'yi grip sanıp acile götürdüklerini belirterek, "Hastaneye gittiğimizde alkol olduğunu öğrendik. Hemen yoğun bakıma aldılar. Tedaviye hiçbir zaman tepki vermedi. Hastanede 5 gün yattı. Biz nereden aldığını bilmiyoruz. Yetkililer bunlarla ilgilensinler, başka canlar yanmasın. Benim yeğenimin 2 tane çocuğu var. Yazık bunlara ne olacak. Bunu satanların cezasını vermeliler. Diğer insanlar da bundan hayatlarını kaybetti, halen hayat mücadelesi veriyorlar" dedi.

Ölenlerden Mehmet A. dün Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Orhan B.'nin cenazesi Kayseri'ye, Uğur K.'nin cenazesi ise Silifke'ye gönderildi.

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