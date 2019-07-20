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Sahte alkolden zehirlenen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 15:14 | Son Güncelleme

ADANA'da ev kadını N.B.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da ev kadını N.B. (40) içtiği metil alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti.
Geçen 12 Temmuz'da Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde N.B., evde eşinin olmadığı sırada içki içmeye başladı. Bir süre sonra fenalaşan N.B., kuzenini arayarak kendisini hastaneye götürmesini istedi. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.B., buradan özel bir hastaneye sevk edildi. N.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metil alkol zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirlenen N.B., otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, kaçak içkiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Adana'da metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 10'a yükselirken Mersin, Niğde ve Osmaniye de dahil toplamda 21 kişi hayatını kaybetti.
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