HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şüpheli yakalandı

Sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Şişli’de ürettiği sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şahıs yakalandı.

Şişli’de ürettiği sahte alkolü pet şişelere doldurup satan şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın adresinde damacana içinde 19 litre alkol ele geçirilirken, zanlının ifadesinde "Kendim içmek için ürettim, satmıyordum" dediği öğrenildi.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde yurt genelinde artış gösteren sahte ve kaçak alkol üretimiyle ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir kişinin Şişli ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bir evde alkol imal ettiği ve ürettiği içkileri pet şişelere doldurup sattığı istihbaratını alan polis, geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan araştırmalarda bahse konu sahte alkol imalatı ve satışını yapan şüphelinin kimliği belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında dün yapılan operasyonda şüpheli S.D. yakalanarak gözaltına alındı. S.D.’nin evinde yapılan aramada ise 2 damacanada toplam 19 litre sahte alkol, 32 adet boş su şişesi, ölçü şırıngası ve alkol üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi.

Zanlının ifadesi polisi şaşırttı
Yakalanan şüpheli S.D. hakkında “5607 SKM” kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı. Zanlı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu devam eden zanlının polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Ürettiği alkolü satmadığını iddia eden S.D.’nin “Kendim içmek için ürettim, satmıyordum” dediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Rehabilitasyon merkezinde işkence iddiası! Bakanlık harekete geçtiRehabilitasyon merkezinde işkence iddiası! Bakanlık harekete geçti
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti’ye katıldı
Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti’ye katıldı
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
Bakan Koca'dan yeni açıklama: Artış eğilimi var
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Vaka sayısı artan İzmir'de vatandaşın rahatlığı şaşırttı
Sosyal mesafe dinlemeyen vatandaştan şaşırtan cevap
Balıkesir Valisi: Vaka sayısının en yüksek aşamasındayız
Bir il için korkutan açıklama: Şu ana kadarki en yüksek vaka sayısına ulaştık
Rehabilitasyon merkezinde işkence iddiası! Bakanlık harekete geçti
Rehabilitasyon merkezinde işkence iddiası! Bakanlık harekete geçti
Tanesi 1,5 kilo geliyor! Dayanıklı, iri, bol sulu...
Tanesi 1,5 kilo geliyor! Dayanıklı, iri, bol sulu...
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı
Musa Orhan'ın yargılanmasına başlandı
İstanbul'da korkunç olay! Annesini balkonda beklerken aşağıya düştü
İstanbul'da korkunç olay! Annesini balkonda beklerken aşağıya düştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.