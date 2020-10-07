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Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 09:42 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sahte altın bozdurmaya çalışan bir kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Sorgun Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde sahte altın bozdurmaya çalışan bir kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polise bildirmesi üzerine suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sorgun Çay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda 37 yaşındaki Uğur Y. elindeki 22 ayar altın bileziği kuyumcuda bozdurmak istedi. Bileziği incelediğinde 22 ayar bilezik olmadığını anlayan kuyumcu, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada kuyumcu, Uğur Y.’yi kendi imkanları ile dükkan içerisinde tutmaya çalıştı. İhbar üzerine kuyumcuya gelen Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin kiralık bir otomobil ile yanında kardeşi 25 yaşındaki Rıdvan Y. birlikte Sorgun’a geldiğini tespit eden polis ekipleri Rıdvan Y. de bulunduğu yerde gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobillerinde yapılan aramada 4 adet sahte bilezik ele geçirildi. Her iki şüphelinin daha önceden sahte altın dolandırıcılığı suçundan çok sayıda sabıkaları olduğu anlaşıldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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